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Bursa'da asker kaçağı, internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı

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#Bursa#Asker#Oyun
Bursada asker kaçağı, internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2024 11:46

Askerlik yaparken izinli olarak Bursa'ya gelip, dönmeyen Erdem Y. (25), internet kafede asker oyunu oynarken yakalandı. O anlar, kameraya yansıdı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 5 aylık asker olan Erdem Y., geçen yıl 5 günlük izin alarak memleketi Bursa'ya geldi. Tezkeresine 25 gün kalan Erdem Y. geri dönmeyince, 'Askeri Ceza Kanununa Muhalefet' suçundan hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yeri tespit edilen ancak resmi kıyafetli polisleri görünce kaçan Erdem Y. için bu kez sivil ekipler devreye girdi.

Erdem Y.'nin Yıldırım ilçesindeki bir internet kafede olduğu bilgisini alan ekipler, adrese sivil polisleri yönlendirdi. Erdem Y., sivil ekiplerin polis olduğunu anlayınca yine kaçmak istedi.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, asker oyunu oynarken yakalanan Erdem Y. adliyeye sevk edildi. İşlemleri sonrası Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi. (DHA)

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#Bursa#Asker#Oyun

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