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Bursa'da aşırı sıcakta ilginç anlar! 'Ortamı bozuyorsun, kalk git eve'

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#Bursa#Sıcak#Hava Durumu
Bursada aşırı sıcakta ilginç anlar Ortamı bozuyorsun, kalk git eve
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2024 09:59

Bursa'da bir kafede sıcaktan bunalan 3 kadının vantilatör kavgası diğer müşterilerin ilgi odağı oldu. Sıcak yüzünden kadınlardan biri ağlarken diğerler iki arkadaşı ortamı bozma kalk git eve diyerek çekişti. O anları bir başka müşteri cep telefonuyla kaydetti.

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Bursa'da 3 kafadar yaşlı kadın, serinlemek için geldikleri kafede vantilatör çalışmayınca kendi aralarında tartışmaya başladı. Sıcaktan iyice bunalan kadınlardan biri ağlayama başlayınca tartışmayı gören diğer müşteriler komik anları kayda almaya başladı.

'ORTAMI BOZUYORSUN, KALK GİT EVE'

Bir teyzenin, 'Sıcaktan bunaldım, vantilatör de çalışmıyor' sözlerine sinirlenen diğer arkadaşları, 'Ortamı bozuyorsun, kalk git eve' diye sitem etti.

AĞLADI

Bir diğeri ise hüngür hüngür ağlamaya başladı. Kimsenin anlayamadığı ilginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedilirken, durumu gören garson teyzelerin yanına gelerek sıcaktan bunalan teyzeyi dışarda hava almaya davet etti. O anlar kamerada.

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#Bursa#Sıcak#Hava Durumu

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