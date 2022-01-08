Bursa'da asayiş uygulaması: 250 polis katıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Memurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyorMemurlar için kapsamlı çalışma: Çerçeve yasa hazırlanıyor#TBMM
Sevgilisi aslında kuzeniymiş Bir dolandırıcılık hikayesiSevgilisi aslında kuzeniymiş! Bir dolandırıcılık hikayesi#Kimlik Hırsızlığı
Ali Koç açıklayacak Löwün imza tarihi belli oldu...Ali Koç açıklayacak! Löw'ün imza tarihi belli oldu...#Transfer
Aykut Hocaya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yokAykut Hoca'ya sorduk: Hiçbir tereddüde gerek yok#TURKOVAC
Allah milletvekilinin iftirasından korusunAllah milletvekilinin iftirasından korusun#Ali Mahir Başarır
Tokayev ‘vur’ emri verdiTokayev ‘vur’ emri verdi#Kazakistan
Eğitimde öncelik yüz yüze: Bakan Özer ve YÖK Başkanı, Hürriyete anlattıEğitimde öncelik yüz yüze: Bakan Özer ve YÖK Başkanı, Hürriyet'e anlattı#Yüz Yüze Eğitim
Omikron tsunamisi durdurulabilir miOmikron tsunamisi durdurulabilir mi?#Omikron
Kış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİKış güneşi altındaki huzur 5 ŞEHİR 10 ÖNERİ#Tatil
Türk futbol tarihinde bir ilk Seminer değil mahkeme salonuTürk futbol tarihinde bir ilk! "Seminer değil mahkeme salonu"#TFF
Ya sizin kızınıza olsaydıYa sizin kızınıza olsaydı#Lavabo Açıcı
Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek kriziSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı arasında bebek krizi#Burcu Kıratlı
Eşini abisi sanıyorlarEşini abisi sanıyorlar!#Derya Bedavacı
Trabzonsporun golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı Alexander Sörlothu geçtiTrabzonspor'un golcüsü Andreas Cornelius inanılmazı başardı! Alexander Sörloth'u geçti#Andreas Cornelius
Bakan Kocadan Omikron uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyinBakan Koca'dan 'Omikron' uyarısı: Tedbirleri asla ihmal etmeyin#Omicron
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da asayiş uygulaması: 250 polis katıldı

#Denetim#Polis#Bursa
Bursada asayiş uygulaması: 250 polis katıldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 250 polisin katılımıyla drone destekli asayiş uygulaması yapıldı. Denetimlerde, evraklarının eksik olduğu tespit edilen araç ve iş yerlerine toplam 22 bin TL ceza kesildi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 35 ekip ve 250 kişilik personel ile üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Görükle bölgesinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele, Ahlak Büro, Trafik Şube ve Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada trafik kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler ve mekanlar denetlendi.

Bursada asayiş uygulaması: 250 polis katıldı

Drone ile havadan destek verilen denetimlerde bin 150 kişi sorgulanırken, 350 araç ve 35 iş yeri denetlendi. Denetlemede evraklarının eksik olması nedeniyle araç ve iş yerlerine toplam 22 bin TL ceza kesildi.

Bursada asayiş uygulaması: 250 polis katıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Denetim#Polis#Bursa

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat

BAKMADAN GEÇME!

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Teslaya bindik, Togga gittik

Sefer Levent CES 2022’den bildiriyor: Tesla'ya bindik, Togg'a gittik!

#Togg
Erken uyarı sistemi tartışması Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi

Erken uyarı sistemi tartışması! Depremin olacağını 10 saniye önceden bilmek güvenli mi?

#Deprem Uyarı Sistemi
Sermiyan Midyata ‘filmi çekmedin’ davası

Sermiyan Midyat'a ‘filmi çekmedin’ davası

#Sermiyan Midyat