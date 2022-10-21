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Bursa'da arkadaşının anısına düzenlenen turnuvada onun gibi kalp krizinden öldü

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#Bursa#Sağlık#Hastane
Bursada arkadaşının anısına düzenlenen turnuvada onun gibi kalp krizinden öldü
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 12:53

BURSA'da Yıldırım Belediyesi personeli Mimar Sinan Öztürk (41), nisan ayında kalp krizinden ölen mesai arkadaşı İlyas Kader’in (49) adına düzenlenen futbol turnuvasında onun gibi kalp krizi geçirip, hayatını kaybetti.

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Olay, önceki akşam Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Kavaklı Sokak’taki Mimar Sinan Halı Sahası'nda meydana geldi. Yıldırım Belediyesi, nisan ayında kalp krizi sonucu hayatını kaybeden basın birimi personeli İlyas Kader’in anısına, birimler arası futbol turnuvası düzenledi. Turnuvada oluşturdukları takımda kaleci olarak oynayan belediye personeli Mimar Sinan Öztürk, karşılaşma sırasında aniden fenalaşarak yere yığıldı. Saha kenarında hazır bekleyen 112 Acil Sağlık personelinin ilk müdahalesini yaptığı Öztürk, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztürk, ameliyata alındı. Evli ve 2 çocuk babası Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Mimar Sinan Öztürk'ün ölümü, ailesini, çalışma arkadaşlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Yıldırım Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü’nde 2006'dan bu yana tekniker olan Öztürk için dün belediye önünde tören düzenlendi. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın da katıldığı tören sonrası Sinan Öztürk'ün cenazesi, Fatih Camii'nde kılınan namazın ardından Hamitler Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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#Bursa#Sağlık#Hastane

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