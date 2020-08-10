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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 10.08.2020 - 14:55,Son Güncelleme:

Bursa'da aranan 2 hükümlü yakalandı

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Bursa'da aranan 2 hükümlü yakalandı
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BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silahlı yağma suçundan aranan ve hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.A. ile uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Ş.E.'yi yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Suç Araştırma Timleri (JASAT), İnegöl ilçesinde karıştığı bir silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.A. ve Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesi ile hakkında kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası bulunan Ş.E. ile ilgili aldıkları ihbarları değerlendirdi. Harekete geçen JASAT ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İki şüphelinin de saklandıkları yeri tespit eden ekipler, 6 Ağustos'ta düzenledikleri operasyonla İ.A. ve Ş.E.'yi yakaladı. Gözaltına alınan İ.A. ile Ş.E. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Bursa E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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