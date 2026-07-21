Bursa'da aracıyla kaldırımda ilerleyip, yayalardan yol istedi

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Olay, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sanayi Caddesi üzerinde akan trafikte kaldırıma çıkan hafif ticari aracın sürücüsü, bu sırada kaldırımda yürüyen yayaların arkasından ilerleyerek korna çalıp, yol vermelerini istedi. Şaşkınlık yaşayan yayalar kenara çekilerek araca yol verirken, o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.