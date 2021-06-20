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Gündem
Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)
Haber Giriş: 20.06.2021 - 10:25 | Son Güncelleme:

Bursa'da apartmanda yangın: Mahsur kalan 1'i bebek 12 kişi kurtarıldı

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Bursa'da apartmanda yangın: Mahsur kalan 1'i bebek 12 kişi kurtarıldı

Bursa'da 4 katlı bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında binada mahsur kalan 1'i bebek, 12 kişi itfaiye ekipleri tarafından sepetli araçla kurtarıldı.

Yangın, saat 07.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Yeşil Mahalle'de bulunan 4 katlı binada çıktı. İddiaya göre, bodrum katında kullanılmayan eşyalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Yangın nedeniyle dumanlar binayı sarınca apartmanda yaşayanlar mahsur kaldı.

Bursada apartmanda yangın: Mahsur kalan 1i bebek 12 kişi kurtarıldı
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, mahsur kalan 1'i bebek, 3'ü çocuk 12 kişiyi sepetli itfaiye aracıyla kurtardı. Kurtarılanlar olay yerine gelen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler çalışma başlattı.

Bursada apartmanda yangın: Mahsur kalan 1i bebek 12 kişi kurtarıldı

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