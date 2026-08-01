Bursa'da apartman sakinlerinin şikayet ettiği 'çöp ev'den 28 ton atık çıktı

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Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi Turan Haznedaroğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinden gelen şikayetleri değerlendirerek, çöp eve dönüştürülen adreste inceleme yaptı.
Apartman sakinlerinin koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı bildirimlerin ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede dairenin çöp ev hale geldiği tespit edildi.
Yasal süreç başlatılırken, savcılıktan gerekli iznin alınmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi ekipleri, emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde adrese müdahale etti. Çalışmaların sonucunda evden toplam 28 ton atık çıkarıldı. Toplanan çöpler 3 kamyona yüklenerek Hamitler Kent Çöplüğü’ne taşındı.
Tahliye işleminin tamamlanmasıyla birlikte evde dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yapıldı.