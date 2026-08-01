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Bursa'da apartman sakinlerinin şikayet ettiği 'çöp ev'den 28 ton atık çıktı

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#Bursa Çöp Ev#Nilüfer İlçesi#Koku Sorunu
Bursada apartman sakinlerinin şikayet ettiği çöp evden 28 ton atık çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 01, 2026 15:28

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde koku ve hijyen sorunları nedeniyle apartman sakinlerinin şikayetçi olduğu dairenin 'çöp ev' olduğu tespit edildi. Savcılık izniyle polis ve zabıta eşliğinde girilen evden çıkarılan 28 ton çöp, belediye ekiplerince 3 kamyona yüklenerek şehir çöplüğüne taşındı. Tahliye işleminin ardından evde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirildi,

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Nilüfer Belediyesi ekipleri, Balkan Mahallesi Turan Haznedaroğlu Sokak’ta bulunan bir apartman dairesinden gelen şikayetleri değerlendirerek, çöp eve dönüştürülen adreste inceleme yaptı.

Bursada apartman sakinlerinin şikayet ettiği çöp evden 28 ton atık çıktı

Apartman sakinlerinin koku ve hijyen sorunları nedeniyle yaptığı bildirimlerin ardından Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemede dairenin çöp ev hale geldiği tespit edildi.

Bursada apartman sakinlerinin şikayet ettiği çöp evden 28 ton atık çıktı

Yasal süreç başlatılırken, savcılıktan gerekli iznin alınmasıyla birlikte Nilüfer Belediyesi ekipleri, emniyet ve zabıta ekipleri eşliğinde adrese müdahale etti. Çalışmaların sonucunda evden toplam 28 ton atık çıkarıldı. Toplanan çöpler 3 kamyona yüklenerek Hamitler Kent Çöplüğü’ne taşındı.

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Bursada apartman sakinlerinin şikayet ettiği çöp evden 28 ton atık çıktı

Tahliye işleminin tamamlanmasıyla birlikte evde dezenfeksiyon ve hijyen çalışması yapıldı.

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#Bursa Çöp Ev#Nilüfer İlçesi#Koku Sorunu

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