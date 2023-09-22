×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da anlaştığı ev başkasına kiralandı! 4 gündür sokakta kalıyor

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Osmangazi#Kiralık Ev
Bursada anlaştığı ev başkasına kiralandı 4 gündür sokakta kalıyor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2023 11:40

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde binanın depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kiracı olarak oturduğu evden çıkan Filiz Sivrikoz (69), anlaştığı yeni ev başkasına kiraya verilince sokakta kaldı. Dört gündür sokakta olduğunu ve hasta olduğunu söyleyen Filiz Sivrikoz, "Tutunacak dalım yok. Bana bir yuva bulsunlar. Başka bir şey istemiyorum" dedi.

Haberin Devamı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi'nde kiralık dairede tek başına yaşayan Filiz Sivrikoz, yaşadığı binanın depreme dayanıksız olması nedeniyle taşınmak zorunda kaldı. Eşyalarını toplayan Sivrikoz, Fatih Mahallesi'nde bulduğu dairenin sahibiyle anlaştı. Eve yerleşmek için eşyalarını getiren Sivrikoz, dairenin başkasına kiralandığını görünce, sokakta kaldı.

"4 GÜNDÜR SOKAKTAYIM"

Eşini 1993 yılında kaybettiğini ve hiç çocuğu olmadığını söyleyen Filiz Sivrikoz, "Daha önce Sırameşeler Mahallesi'nde kirada yaşıyordum. Bina dayanıklı olmadığı için diğer kiracılar gibi ben de çıktım. Daha sonra 4 bin liraya bir ev kiraladım. Eşyalarımı alıp geldiğimde başka birine kiraya vermişler. Ben de eşyaları buraya getirdim. 4 gündür sokaktayım. Kaldığım ev depreme dayanıklı değildi. Diğer kiracılar çıktı. En son ben de çıktım" dedi.

Bursada anlaştığı ev başkasına kiralandı 4 gündür sokakta kalıyor

Haberin Devamı

"TUTUNACAK DALIM YOK"

Çaresiz kaldığını söyleyen Sivrikoz, "Ev sahibi tuttuğum evi başkasına verince ben de buraya geldim. Ne yapayım? Nereye gideyim başka? Yok. Tutunacak dalım yok. Çocuğum yok, sosyal güvencem yok, evim yok, yerim yok. Zaten hastayım. Yürümeye halim yok. Bana bir yuva bulsunlar. Bir ev versinler bana. Başka bir şey istemiyorum ben" diye konuştu.

Bursada anlaştığı ev başkasına kiralandı 4 gündür sokakta kalıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Osmangazi#Kiralık Ev

BAKMADAN GEÇME!