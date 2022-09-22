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Bursa’da aniden yükselen derede mahsur kaldı

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#Bursa#Dere#Yağış
Oluşturulma Tarihi: Eylül 22, 2022 13:02

BURSA'da Menderes Kahveci (52), yağış nedeniyle debisi yükselen dereye baktığı sırada suya düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklenerek ağacın dalına tutunan Kahveci, polis ekiplerince uzatılan ip ve merdiven ile çıkarıldı.

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Bursa’da sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Derelerdeki suyu debisi yükselirken, vatandaşlar ise ani yağmur sebebiyle ne yapacağını şaşırdı. Yükselen yağmur sularını izlerken dengesini kaybeden Menderes Kahveci (52) dengesini kaybederek dereye düştü. Yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra incir ağacının dalına tutunarak kurtulan Kahveci, ne yapacağını şaşırdı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, esnaftan bulduğu ip ve merdiveni sarkıtarak Kahveci’yi kurtarmaya çalıştı.

Bursa’da aniden yükselen derede mahsur kaldı


Çok korktuğu gözlenen Kahveci, son bir cesaretle ipi tutarak uzatılan merdivenden tırmandı. Olayın nasıl olduğunu anlayamadığını belirten Kahcevi, bir sağlık sorunu olmadığını iletse de hazır bekleyen 112 ekiplerine teslim edildi.
Bursa’da aniden yükselen derede mahsur kaldı

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#Bursa#Dere#Yağış

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