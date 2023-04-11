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Bursa'da anahtarı kontakta bırakarak fırına gitti! Hayatının şokunu yaşadı

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#Bursa#Trafik#Polis
Bursada anahtarı kontakta bırakarak fırına gitti Hayatının şokunu yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 11, 2023 11:08

Bursa'da ramazan pidesi almak için aracının anahtarını kontak üzerinde bırakarak fırına giden araç sahibi geri geldiğinde aracını bıraktığı yerde bulamadı. Şüpheli şahsın, hafif ticari aracı çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, merkez Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.E. iftar saatine az bir süre kala ramazan pidesi almak için bir fırının önüne gitti. Pideyi hemen alarak geleceğini düşünen Ö.E., aracı çalışır durumda bıraktı. Ö.E. pide aldıktan sonra geri geldiğinde aracını bıraktığı yerinde göremeyerek hemen durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine hemen harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çevrede bulunan tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olaydan yaklaşık 1 saat sonra şüphelinin eşkalini belirleyen Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri çalınan hafif ticari aracın şehir kamera geçişlerini incelerken; aracın Hamitler Mahallesi'ne gittiği belirlendi.

Hemen aracın bulunduğu bölgeye giden Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri ile aracı çalan şüpheliler arasında yaşanan kısa süreli kovalamaca sonrası araç çamura saplanmış halde bulundu. Araç içindeki K.S., (24) Ö.K. (22) ve M.U. (26) kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 3 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan aracı çalan K.S. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, yardım eden diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan 3 şüphelinin de farklı olaylardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

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#Bursa#Trafik#Polis

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