Bursa'da alkollü TIR sürücüsü polise zor anlar yaşattı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 03:05

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şehir içine girişi yasak olduğu için durdurulan TIR'ın sürücüsünün 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi. Ekiplerin alkometre testini yapmakta zorluk yaşadığı sürücüye 11 bin 622 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl el konuldu.

Olay, gece geç saatlerde Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi’nde meydana geldi.

Polis ekipleri, şehir merkezine girişi yasak olan 16 AKT 890 plakalı TIR’ı durdurdu. TIR sürücüsü Savaş K. (50), aracı ara sokağa park ederek evine gideceğini söyledi. Ekipler alkollü olduğunu fark ettiği sürücüye alkol testi yapmak istedi.

Alkometre testini kullanmakta zorlanan sürücüye, polis ekipleri nasıl üflemesi gerektiğini anlattı. Yapılan testte sürücünün 1.61 promil alkollü olduğu belirlendi.

Sürücüye, 2’nci kez alkollü araç kullanmaktan 11 bin 622 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

