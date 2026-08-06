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Bursa'da alkollü sürücü mahalleyi savaş alanına çevirdi: 'Kaza nasıl oldu?' sorusuna verdiği cevap pes dedirtti

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#Bursa#Trafik Kazası#Alkollü Sürücü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 09:39

Bursa’da 2.34 promil alkollü olduğu belirlenen kadın sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazadan burnu bile kanamadan çıkan sürücünün rahat tavırları, gazetecilere verdiği cevaplar ve polisle yaşadığı diyalogla kazanın önüne geçti. Mahalleyi savaş alanına çeviren ve karıştığı kazayı hatırlamayan sürücü gözaltına alındı.

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Kaza, Yıldırım ilçesi Bağlaraltı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kadın sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yan yatarak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yara almadan kurtulan sürücüye yapılan alkol kontrolünde 2.34 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursada alkollü sürücü mahalleyi savaş alanına çevirdi: Kaza nasıl oldu sorusuna verdiği cevap pes dedirtti

"KAZA NASIL OLDU?" SORUSUNA VERDİĞİ CEVAP PES DEDİRTTİ

Kazanın ardından gülümseyen ve rahat tavırlar sergileyen kadın sürücü, gazetecilerin "Kaza nasıl oldu?" sorusuna "Sanane" diyerek karşılık verdi. Bir süre sonra yan yatan otomobilin içindeki cep telefonunu almak isteyen sürücüye polis ekipleri güvenlik gerekçesiyle izin vermedi. Israrını sürdüren sürücüye bir polis memuru, "Burada köy yanmış, siz neyin derdindesiniz" diyerek tepki gösterdi.

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Olay yerine gelen, çarptığı park halindeki otomobilin sahibine de sinirlenen kadın sürücü, "Ne dik dik bakıyorsun. Bir sorunun varsa gel" diyerek tehditkar ifadeler kullandı.

Bursada alkollü sürücü mahalleyi savaş alanına çevirdi: Kaza nasıl oldu sorusuna verdiği cevap pes dedirtti

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, yan yatan otomobil çekici yardımıyla kaldırıldı. Park halindeki araçta ise maddi hasar oluştu.
Öte yandan sürücünün ehliyeti 6 ay süreyle alınırken, 25 bin lira idari ceza uygulandı.

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#Bursa#Trafik Kazası#Alkollü Sürücü

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