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Bursa'da alışveriş merkezinde gerginlik! Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı

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#Bursa#Nilüfer#Kavga
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2024 09:12

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezine kız arkadaşıyla gezmeye gelen kişi, kız arkadaşını köpekle içeri almayan güvenlik görevlisiyle tartıştı. Tarafların tekme tokat kavgası kameraya yansırken, güvenlik görevlisi tartıştığı kişiyi bacağından ısırdı.

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Olay, Nilüfer ilçesinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla gezmek için AVM'ye gelen kişi x-ray cihazından geçtikten sonra, kız arkadaşını köpekle geldiği için içeri almayan güvenlikle tartışmaya başladı.

Hızla artan tansiyon sonrası taraflar bir anda kavgaya tutuşunca tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Bursada alışveriş merkezinde gerginlik Güvenlik görevlisi müşteriyi ısırdı

Destek ekibin gelmesiyle yere düşürülen şahsın bu kez de güvenlik tarafından bacağı ısırıldı. O anlar kameraya yansırken, taraflar bir süre sonra uzlaşıp birbirlerinden şikayetçi olmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Bursa#Nilüfer#Kavga

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