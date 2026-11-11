Bursa’da alevler ikinci katı sardı; daire küle döndü

İnegöl’de sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın geride büyük hasar bıraktı.
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Kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Evde yaşayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında daire ve içindeki eşyalar, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.