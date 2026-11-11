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Bursa’da alevler ikinci katı sardı; daire küle döndü

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#Bursa Yangını#İnegöl Haberleri#Apartman Yangını
Bursa’da alevler ikinci katı sardı; daire küle döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 11:27

İnegöl’de sabah saatlerinde bir apartman dairesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Ev sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın geride büyük hasar bıraktı.

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Kırsal Kurşunlu Mahallesi’ndeki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa’da alevler ikinci katı sardı; daire küle döndü

Evde yaşayanlar, kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, yangın ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bursa’da alevler ikinci katı sardı; daire küle döndü

Yangında daire ve içindeki eşyalar, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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#Bursa Yangını#İnegöl Haberleri#Apartman Yangını

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