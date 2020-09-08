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Gündem
Kazım BULUT/GEMLİK, (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 08.09.2020 - 14:51 | Son Güncelleme:

Bursa'da alabora olan teknedeki 3 kişiyi kurtarma anları, cep telefonuyla görüntülendi

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Bursa'nın Gemlik ilçesinde, alabora olan teknedeki 3 kişi, cankurtaranlar tarafından kurtarıldı. Kurtarma anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kumla Mahallesi sahili açıklarında içinde 3 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. Son anda atladıkları tekneye tutunarak, yardım çığlıkları atan 3 kişin yardımına, Gemlik Belediyesi'ne bağlı cankurtaran ekibi gitti. Cankurtaranlar, isimleri açıklanmayan 3 kişiyi sudan alıp, kendi teknelerine çıkardı. Alabora olan tekne de halatla cankurtaran teknesine bağlanarak, kıyıya getirildi.

Kurtarılan 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kurtarma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursada alabora olan teknedeki 3 kişiyi kurtarma anları, cep telefonuyla görüntülendi

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