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Bursa'da akrabaların dükkan kavgası: 1'i bıçakla 6 yaralı, 4 gözaltı

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#Bursa Kavga#Akrabalar Dükkan Kavgası#Bıçaklı Yaralanma
Bursada akrabaların dükkan kavgası: 1i bıçakla 6 yaralı, 4 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2026 17:20

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde akrabalar arasında dükkan anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi bıçakla, 5 kişi ise yaşanan arbedede çeşitli yerlerinden yaralandı. Polisin biber gazıyla müdahale ederek ayırdığı olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Olay, Yıldırım ilçesi Erikli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akraba oldukları öğrenilen taraflar arasında bir dükkan nedeniyle tartışma çıktı. Sözlü tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine saldırdı.

Bursada akrabaların dükkan kavgası: 1i bıçakla 6 yaralı, 4 gözaltı

Kısa sürede büyüyen kavgada ortalık adeta savaş alanına dönerken, bir kişi bıçakla yaralandı. Çıkan arbedede 5 kişi daha çeşitli yerlerinden yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursada akrabaların dükkan kavgası: 1i bıçakla 6 yaralı, 4 gözaltı

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Polis ekipleri, tarafları ayırmak için müdahalede bulunurken, kavganın yeniden alevlenmesi üzerine biber gazı kullanarak kalabalığı dağıttı. Olay sırasında yaşanan hareketlilik mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Bursada akrabaların dükkan kavgası: 1i bıçakla 6 yaralı, 4 gözaltı

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 6 yaralı, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bıçaklanan kişinin de hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Bursada akrabaların dükkan kavgası: 1i bıçakla 6 yaralı, 4 gözaltı

Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı. Kavganın çıkış nedeni ve bıçaklama olayının nasıl gerçekleştiğinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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#Bursa Kavga#Akrabalar Dükkan Kavgası#Bıçaklı Yaralanma

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