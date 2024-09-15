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Bursa'da akılalmaz olay! Bankta otururken düşüp öldü

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#Bursa#Bursa Haberleri#Nilüfer
Bursada akılalmaz olay Bankta otururken düşüp öldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 15:51

Bursa'da, oturduğu banktan düşüp, başını beton zemine çarpan Erol Köseoğlu (55), hayatını kaybetti.

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Olay, saat 13.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Kurtuluş Mahallesi’nde meydana geldi. Parka hava almaya gelen Erol Köseoğlu, dinlenmek için bir banka oturdu. Bir süre sonra Köseoğlu, düşüp yere yığıldı. Başını beton zemine çarpan Köseoğlu kanlar içinde kalırken, parktakilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Erol Köseoğlu’nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Erol Köseoğlu’nun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Bursada akılalmaz olay Bankta otururken düşüp öldü

Bursada akılalmaz olay Bankta otururken düşüp öldü

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#Bursa#Bursa Haberleri#Nilüfer

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