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Derya EVREN - DHA
Haber Giriş: 04.07.2020 - 12:13,Son Güncelleme:

Bursa'da akılalmaz görüntüler! Sosyal mesafe akıllarının ucuna bile gelmedi

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Bursa'da akılalmaz görüntüler! Sosyal mesafe akıllarının ucuna bile gelmedi
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Bursa'da yapılan bir sokak düğününde sosyal mesafe ve maske kuralı hiçe sayıldı. Davetlilerin el ele tutuşup oynadığı görüntüler, sosyal medyada tepki çekti.

Koronavirüs nedeniyle bir süredir yapılamayan düğünler, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belirlenen kurallara uyulmak şartıyla 1 Temmuz'dan itibaren tekrar yapılmaya başlandı.

Bursada akılalmaz görüntüler Sosyal mesafe akıllarının ucuna bile gelmedi

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Başaran Mahallesi'nde yapılan sokak düğününde davetliler sosyal mesafe kuralına uymadı, maske takmadı.

Yüzlerce kişi el ele verip, oynadı.

Bursada akılalmaz görüntüler Sosyal mesafe akıllarının ucuna bile gelmedi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

 

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