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Abdulselam UĞUR/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 11.08.2020 - 11:26,Son Güncelleme:

Bursa'da akılalmaz görüntüler! Sosyal medyada tepki çekti

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Bursa'daki asker eğlencesinde sosyal mesafe ve maske kuralları hiçe sayıldı. Onlarca kişinin el ele tutuşup, halay çektiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

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  • Bursada tepki çeken görüntüler
  • Bursada tepki çeken görüntüler
  • Bursada tepki çeken görüntüler
  • Bursada tepki çeken görüntüler
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Yıldırım ilçesine bağlı Yavuz Selim Mahallesi’nde dün akşam yapılan asker eğlencesi ve sokak düğününde koronavirüs tedbirlerine uyulmadı.

Onlarca kişi, sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydı. Eğlenceye katılanların el ele tutuşup halay çektiği görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerini izleyenler, tedbirlere uymayanlara tepki gösterdi.

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