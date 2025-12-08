×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da akılalmaz görüntüler: Otizmli öğrencileri iple bağlayıp ders işlediler! İnceleme başladı

Güncelleme Tarihi:

#Otizmli Öğrenciler#Bursa Eğitim Skandalı#Özel Eğitim Okulları
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2025 12:16

Bursa’da eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler ortaya çıktı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Haberin Devamı

Osmangazi ilçesinde eğitim veren BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, otizmli öğrenciler sıralara bağlanarak ders işlendi. O görüntüler, oğlu da okulda eğitim gören bir veli tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. 9-16 yaş arasındaki özel gereksinimli öğrencilere eğitim verilen okuldaki görüntüler üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Bursada akılalmaz görüntüler: Otizmli öğrencileri iple bağlayıp ders işlediler İnceleme başladı

Oğlunun okulda eğitim gördüğünü söyleyen Tülay Gürel, öğrencilerin küfür ve hakarete de maruz kaldığını belirterek, “Şehrimizde oldukça çok eğitim merkezi var. Ama eğitimcilerin eğitimsiz olması, aynı zamanda çocuklar hakkında bilgi sahibi olmamaları ciddi zararlara yol açıyor. Eğitimsiz öğretmenler yüzünden çocuklarımız çok zorluk çekiyor. Küfürden, bağlanmaya kadar her şey yapılıyor. Buna bir çözüm bulunmasını istiyoruz” dedi.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınHataydaki dayı vahşeti 10 yaşındaki yeğenini diri diri gömmüştü.. | Oğlum 3 gün o taşların altında azap çektiHatay'daki dayı vahşeti! 10 yaşındaki yeğenini diri diri gömmüştü.. | 'Oğlum 3 gün o taşların altında azap çekti'Haberi görüntüle

Bursada akılalmaz görüntüler: Otizmli öğrencileri iple bağlayıp ders işlediler İnceleme başladı

‘ÖĞRENCİLERİ İDARE ETMEK İÇİN BAĞLIYORLAR’

Çocukların uygunsuz ortamda eğitim gördüğünü belirten Tülay Gürel, “Bu çocukların sessiz sakin alanlarda okulları olması gerekiyor. Çocuklara sürekli olumsuz cevap veren eğitimciler var. Benim çocuğum 11 yaşında ve otizmlidir. Benim oğlum Konya’da eğitim gördüğünde resim bile çiziyordu. Şehir değiştiğimizde, sorunlar yaşamaya başladık. Çocuğu okula alıyorlar ve ‘İçeri giremezsiniz, yasak’ diyorlar. Çocuğun uygunsuz ortamda olması ciddi zarar veriyor. Şiddet gösteren öğretmenlerimiz var. Bilgi ve gücünün yetmemesinden dolayı yapılıyor. Öğrencileri idare etmek için bağlıyorlar” diye konuştu.

Gözden KaçmasınAmerikan klasik otomobilleri burada restore ediyor: Aracına 3 milyon istiyor Benim tarzımda yapacak tek kişi yokAmerikan klasik otomobilleri burada restore ediyor: Aracına 3 milyon istiyor! 'Benim tarzımda yapacak tek kişi yok'Haberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Otizmli Öğrenciler#Bursa Eğitim Skandalı#Özel Eğitim Okulları

BAKMADAN GEÇME!