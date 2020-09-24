Bursa'da akılalmaz anlar! Önce çocuğa sonra babasına saldırdı...

Olay, dün akşam saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesi Aziz Sancar Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre Mehmet A., parkta çimlere bastığı gerekçesiyle tanımadığı Furkan T.’ye sinirlendi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Mehmet A., Furkan T.’nin bisikletine zarar verdi.

Furkan T., eve giderek, durumu babasına anlattı. Bunun üzerine parka gelen baba Sadrettin T. ile Mehmet A. arasında tartışma çıktı. Çıkan kavgada Mehmet A., Sadrettin T.’yi yumrukladı. Aldığı darbelerle yaralanan Sadrettin T., olay yerinden yürüyerek uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Mehmet A. ve Sadrettin T. emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

KAVGA ANI KAMERADA

Öte yandan Mehmet A. ile Sadrettin T.’nin kavga ettiği anlar, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Mehmet A.’nın Sadrettin T.’ye defalarca yumruk attığı, kıyafeti kanlanan Sadrettin T.’nin olay yerinden yürüyerek, uzaklaştığı görülüyor.