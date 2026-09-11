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Bursa'da acı olay: 4'üncü katın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti

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#Merve Emin#Bursa'da Balkondan Düşme#Denge Kaybı
Bursada acı olay: 4üncü katın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2026 16:27

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonundan dengesini kaybederek beton zemine düşen Merve Emin (24) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 14.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Arzu Sokak’ta meydana geldi.

Bursada acı olay: 4üncü katın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti

4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonuna çıkan Merve Emin, iddiaya göre dengesini kaybederek, 9 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bursada acı olay: 4üncü katın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti

Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Emin ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Merve Emin, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bursada acı olay: 4üncü katın balkonundan düşen Merve Emin hayatını kaybetti

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Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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#Merve Emin#Bursa'da Balkondan Düşme#Denge Kaybı

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