Bursa'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Hamzabey Ortaokulu’nda meydana geldi. Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.