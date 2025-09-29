×
Bursa'da 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Güncelleme Tarihi:

Bursada 9 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2025 14:24

Bursa’da bir ortaokulda kantinden şeker yedikten sonra rahatsızlanan 9 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamzabey Mahallesi'ndeki Hamzabey Ortaokulu’nda meydana geldi. Kantinden şeker alıp yiyen 9 öğrencinin mide bulantısı ve kusma şikayeti yaşaması üzerine, okul yetkilileri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

9 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbarla okula çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 4 öğrenci ambulansla, 5 öğrenci de ailelerinin isteği üzerine özel araçlarıyla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

