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Gündem
Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 18.02.2021 - 12:21 | Son Güncelleme:

Bursa'da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Bursa'da 9 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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BURSA’da polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 kilo 500 gram bonzai ile 4 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 34 şüpheliden 25’i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 34 şüpheliye yönelik, teknik ve fiziki takibin ardından geçen salı günü operasyon düzenledi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyonda 5 kilo 500 gram bonzai ve 4 kilogram metamfetamin ile satışa hazır bir miktar esrar, 3 hassas terazi, 12 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 21 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 2 bin 160 lira ele geçirildi. Operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

25 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.I., A.Ş., F.M., E.D., O.D., A.A., U.K., R.T., İ.P., D.Ş., M.U.K., S.Ö., H.S., K.D., B.T., Ö.A., M.A., Ş.K., A.B., S.İ., K.İ., S.İ., H.T., S.S. ve A.A. çıkarıldıkları mahkemece, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. A.Ç., E.D., V.Ö., N.S., M.Ö., U.D., A.Y., A.S. ve İ.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

 

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