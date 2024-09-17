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Bursa'da 8'inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti

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#Bursa#Yıldırım#İnşaat İşçisi
Bursada 8inci kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 14:15

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde çalıştığı inşaatın 8'inci katından, 1'inci kattaki beton zemine düşen 30 yaşındaki Aziz Çapkın, hayatını kaybetti.

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Olay, saat 11.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki inşaatta meydana geldi. 8 katlı binanın en üst katında çalışan Aziz Çapkın, bilinmeyen nedenle inşaatın 1'inci katına, beton zemine düştü. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlıkçıların kalp masajıyla yeniden kalbini çalıştırdığı Çapkın, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Çapkın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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#Bursa#Yıldırım#İnşaat İşçisi

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