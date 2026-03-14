×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa'da 7 yıllık esaret: Alman anneden kaçırılan çocuk, çöp yığınlarının arasında bitkin halde bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa#Çocuk Kaçırma#Almanya
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 11:40

Bursa'da Umut K.'nin, Alman sevgilisi Rebecca S.'den (30) kaçırıp, sakladığı çocukları N.S. (8), 7 yıl sonra polisin operasyonu ile harabe bir evde bulundu. Babaanne Hanife S.'yi (60) adım adım izleyen 6 kişilik özel ekibin çalışması ile bulunan N.S. devlet korumasına alınırken, 7 yıl boyunca evden çıkarılmadığı belirtilen çocuğun kurtarıldığı anlar, kameraya yansıdı.

Haberin Devamı

Mustafakemalpaşa ilçesinde oturan Umut K., çalışmak için gittiği Almanya'da Rebecca S. isimli Alman kadın ile birlikte yaşamaya başladı. Çiftin 2018 yılında erkek çocukları dünyaya geldi. Umut K., bir yıl sonra Alman sevgilisi ve 1 yaşındaki oğlu N.S. ile birlikte babasından ayrıldıktan sonra yeniden evlenen annesi Hanife S.'yi ziyaret etmek için Bursa'ya geldi.

Almanya’ya geri dönmeme kararı alan Umut K., Rebecca S.'ye oğlunu kendisine bırakıp, ülkesine geri dönmesini söyledi. Çıkan tartışmanın ardından iddiaya göre Umut K., oğlunu kaçırmaya karar verdi. Oğlu N.S.'yi annesi Hanife S.’ye bırakıp, bir yakınının yanına götürülmesini isteyen Umut K., Rebecca S. ile birlikte markete gitti. Geri döndüklerinde kaybolduğu söylenen oğlunu evde bulamayan Rebecca S., polise gidip şikayette bulundu.

Haberin Devamı
Bursada 7 yıllık esaret: Alman anneden kaçırılan çocuk, çöp yığınlarının arasında bitkin halde bulundu

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNUP, ÜLKESİNE DÖNDÜ

İlçede günlerce oğlunu arayan Rebecca S., çocuğunu kaçırdığından şüphelendiği Umut K. ve annesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunup, ülkesine geri döndü. Babaanne Hanife S. ve baba Umut K. hakkında dava açılırken, bu süreçte N.S. babasının akrabaları tarafından dört duvar arasında, dışarıya çıkmasına izin verilmeden saklandı.

Bursada 7 yıllık esaret: Alman anneden kaçırılan çocuk, çöp yığınlarının arasında bitkin halde bulundu

ÖZEL EKİP, 'İMZA' İZİNDEN GİTTİ

Umut K., 2 yıl önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti, babaanne Hanife S.'nin de duruşmaya gelmemesi üzerine hakkında arama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Hanife S., haftada bir kez polise giderek imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Hanife S., diğer duruşmalara da katılmayınca, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Mustafakemalpaşa Başsavcılığı'nın izniyle babaanneyi takibe aldı. Kurulan 6 kişilik özel ekip, haftada bir kez polis merkezine gelerek imza atan ve günün belirli saatlerinde halasının oğlu Recai M.'nin evine giden babaanneyi adım adım takip etti.

Haberin Devamı
KIYAFET VE ÇÖP YIĞINLARI ARASINDA BULUNDU

Annesinin de Alman uyruklu olduğu belirtilen Hanife S., 10 Mart'ta polis merkezine gelip, imza attıktan sonra özel ekip tarafından izlendi. Babaannenin etrafını kontrol edip, şüpheli tavırlarla harabe bir eve girdiğini gören ekipler, operasyon düğmesine bastı. Düzenlenen baskında N.S., kıyafet ve çöp yığınları arasında bitkin halde bulundu. Hiç okula gitmeyen ve 7 yıl boyunca evden dışarı çıkmasına izin verilmeyen N.S. özel ekip tarafından kurtarılırken; o anlar kameraya yansıdı.

Bursada 7 yıllık esaret: Alman anneden kaçırılan çocuk, çöp yığınlarının arasında bitkin halde bulundu

BABAANNE İLE KUZENİ TUTUKLANDI

N.S., sağlık kontrollerinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edilip koruma altına alındı. Gözaltına alınan Hanife S. ile halasının oğlu Recai M. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa#Çocuk Kaçırma#Almanya

BAKMADAN GEÇME!