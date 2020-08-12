Bursa'da 7 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, N.D.’nin Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 32 suçtan arama kaydı ile 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakaladı. N.D. sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.