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Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

Bursa'da 7 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

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Bursa'da 7 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
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BURSA’da hakkında kesinleşmiş 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası bulunan, firari N.D. yakalanarak, cezaevine gönderildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, N.D.’nin Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, hakkında 32 suçtan arama kaydı ile 7 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.D.’yi yakaladı. N.D. sevk edildiği adliyedeki işlemlerinin ardından Bursa E Tipi Cezaevi’ne gönderildi.

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