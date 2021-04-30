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Gündem
Semih ŞAHİN- Derya EVREN/BURSA, (DHA)-
Haber Giriş: 30.04.2021 - 13:41 | Son Güncelleme:

Bursa'da 5 kilometrelik araç kuyruğu! Sonu görünmüyor...

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Bursa'da 5 kilometrelik araç kuyruğu! Sonu görünmüyor...

Bursa'da 17 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, oluşturulan denetim noktalarında araç kuyrukları oluştu. Acemler Kavşağı’nda oluşan 5 kilometrelik araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Türkiye genelinde uygulanan 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 19.00'da başladı. Kısıtlamanın ilk gününde, polis ekipleri kentin birçok bölgesinde oluşturulan kontrol noktalarında denetim yaptı. Ekipler, araçları tek tek durdurup, sürücülerin izin belgelerini kontrol etti.

Kentte, araç yoğunluğunun en fazla yaşandığı Acemler Kavşağı’nda kurulan uygulama noktasında, yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştu. Araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi.

Bursada 5 kilometrelik araç kuyruğu Sonu görünmüyor...

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