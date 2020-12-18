Bursa'da 5 kilo kubar esrar ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Yenişehir Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, ilçeye bağlı Burcun Mahallesi'nde S.D. (28) ve N.D.'nin (59) uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüphelileri takibe aldı. Yapılan takibin ardından şüphelilere ait 2 eve eş zamanlı operasyon düzenlendi. Narkotik köpeği 'Takip'in de katıldığı aramalarda, toplam 5 kilo 300 gram kubar esrar, hassas terazi, 1'i kuru sıkı 2 tabanca ve otomatik av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda S.D. ve N.D. yakalanarak, gözaltına alındı.