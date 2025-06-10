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Bursa'da 5 gündür kayıp olarak aranıyordu... 14 yaşındaki Burak Koçak'tan sevindiren haber

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#BURSA#Kayıp Çocuk#Burak Koçak
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 12:11

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde kaybolan 14 yaşındaki Burak Koçak'tan 5 gün sonra sevindiren haber geldi. Burak Koçak, arama çalışmalarının 5'inci gününde arkadaşının evinde sağ olarak bulundu.

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Altıntaş Mahallesi'nde oturan ve ilçe merkezindeki Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu'nda taşımalı sistemle eğitim gören 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, 5 Haziran'da sabahı okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak'ın, mahalle meydanından kalkan servise binmeyip, okula gitmediğini öğrenen ailesi, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı.

Bursada 5 gündür kayıp olarak aranıyordu... 14 yaşındaki Burak Koçaktan sevindiren haber

Mahallenin çıkışındaki Altıntaş İlkokulu'nun bahçesindeki barakada Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu gece İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbarla jandarma ekipleri, Kurban Bayramı'nın 1'inci günü arama başlatırken, Burak Koçak'ın yolda yürürken çekilen güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Bursada 5 gündür kayıp olarak aranıyordu... 14 yaşındaki Burak Koçaktan sevindiren haber

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ÇALIŞMALAR SONUÇ VERDİ

AFAD, JAK, UMKE, jandarma asayiş, dalgıç polis, NAK, ANDA, İHH, AKUT, KUMDAK, BAKUT gibi sivil toplum kuruluşlarından oluşan toplam 103 kişi, Koçak'ı bulmak için arama çalışması başlattı. Burak Koçak (14), arama çalışmalarının 5'inci gününde sağ olarak bulundu. Koçak, arkadaşının evinde bulundu.

Bursada 5 gündür kayıp olarak aranıyordu... 14 yaşındaki Burak Koçaktan sevindiren haber

TRAŞINI BEĞENMEYEN AİLESİ SAÇINI KESMİŞTİ

Öte yandan Burak Koçak'ın kaybolmadan 1 gün önce, bayram tıraşı olmak için arkadaşlarıyla mahalledeki berbere gittiği, ancak saç modelini beğenmeyen annesi Hanife Koçak (50) ve amcasının, 'Oğlum neden düzgün tıraş olmadın?' dediği, ardından evdeki tıraş makinesiyle Burak'ın saçlarını tamamen kestikleri belirtildi.

Bursada 5 gündür kayıp olarak aranıyordu... 14 yaşındaki Burak Koçaktan sevindiren haber

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#BURSA#Kayıp Çocuk#Burak Koçak

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