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Bursa'da 5 akrabasını bıçaklayıp kaçtı! Ormanda çıplak yakalandı

#BURSA #Yıldırım#Bıçaklı Saldırı
Bursada 5 akrabasını bıçaklayıp kaçtı Ormanda çıplak yakalandı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı 5 akrabasını bıçakladıktan sonra kaçan Osman Ekin (23), polis ekiplerince ormanda çıplak halde bulundu. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Ekin, gözaltına alınıp, tutuklandı.

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Olay, 15 Temmuz'da Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Madde bağımlısı ve psikolojik sorunları olduğu belirtilen Osman Ekin, alevi nedenlerle ağabeyi Ö.E. (43), amcası F.E. (60) ve ağabeyinin kayınpederi A.C.Ü. (64) ile tartıştı. Bu sırada Osman Ekin, yanındaki bıçakla tartıştığı 3 kişi ile kendilerini ayırmak isteyen akrabaları H.E. (49) ve R.G.'yi (43) de yaralayıp kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yaralılar, ambulanslarla Bursa Şehir Hastanesi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ö.E., R.G. ve H.E.'nin hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Osman Ekin'i, Değirmenönü Mahallesi'ndeki ormanda elinde bıçakla çıplak halde buldu. Bir süre polise direnen Ekin, gözaltına alındı. Emniyette ifade vermeyen Ekin, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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#BURSA #Yıldırım#Bıçaklı Saldırı

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