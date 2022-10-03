Bursa'da 4'üncü kattan zemine düşen asansördeki işçi ağır yaralandı

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Olay, saat 14.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki 4 katlı mobilya imalathanesinde meydana geldi. Kemal Demirtaş, 4'üncü kattaki mobilya malzemelerini asansöre yükledi ve kendisini de bindi. İniş sırada halatın kopmasıyla asansör zemine düştü. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden yaralı çıkarılan Demirtaş, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Demirtaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.