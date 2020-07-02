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Haber Giriş: 02.07.2020 - 09:36,Son Güncelleme:

Bursa'da 4 ev alevlere teslim oldu

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Bursa'da 4 ev alevlere teslim oldu
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Bursa’da bir barakada çıkan yangın 4 evi küle çevirdi. Yükselen alevler vatandaşları sokağa dökerken, dumandan zehirlenen 2 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı. Alevlerin yükselmesiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri itfaiye erlerine yardım etti.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Yenikent Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ağaçların arasında bulunan bir baraka alev aldı. Rüzgarın da etkisiyle alevler barakanın bitişiğindeki 2 binaya sıçradı. Kısa sürede binaların çatısı ve duvarlarındaki yalıtım köpükleri alev aldı. Bölgeye Bursa Büyükşehir Belediyesine ait 6 itfaiye ekibi 12 itfaiye eri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş güvenlik tedbiri aldığı yangın 4 saatte söndürüldü.

2 İTFAİYE ERİ HASTANELİK OLDU

Alevlere canla başla müdahale eden itfaiye erleri kısa sürede evin içine kadar giren alevleri söndürmek için gayret sarf etti. Havanın sıcak ve rüzgarlı olması sebebiyle 2 itfaiye eri dumandan etkilendi. İlk müdahaleyi arkadaşlarının yaptığı itfaiye erleri daha sonra 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Bursada 4 ev alevlere teslim oldu


KİMİ YARDIM ETTİ, KİMİ SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDI

Alevlerin yükselmesiyle sokağa dökülen mahalle sakinleri itfaiye erlerine yardım etti. Kimi hortumun ucundan tuttu, kimi soğutulan malzemeleri ayak altından kaldırdı. Ancak polis ekiplerinin bütün ikazlarına rağmen bazı vatandaşlar ise sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak yangını seyre daldı. Yangın tamamen söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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