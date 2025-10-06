×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bursa’da 4 dükkan alevlere teslim oldu

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Yangın#Osmangazi#Yangın
Bursa’da 4 dükkan alevlere teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 06, 2025 02:15

Bursa’da otomotiv yedek parça satışı yapılan bir iş yerinde çıkan yangın, bitişiğindeki 3 dükkana daha sıçradı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle söndürüldü.

Haberin Devamı

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi Aksu Sokak’taki otomotiv yedek parça satışı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, yan tarafta bulunan 3 iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 4 iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa’da 4 dükkan alevlere teslim oldu

Bursa’da 4 dükkan alevlere teslim oldu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bursa Yangın#Osmangazi#Yangın

BAKMADAN GEÇME!