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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2021 - 14:23 | Son Güncelleme:

Bursa'da 3'üncü katın penceresinden düşen 2 yaşındaki Yiğit Hamza, ağır yaralandı

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Bursa'da 3'üncü katın penceresinden düşen 2 yaşındaki Yiğit Hamza, ağır yaralandı

BURSA'nın inegöl ilçesinde, 3'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen 2 yaşındaki Yiğit Hamza A., ağır yaralandı.

Olay, Hamidiye Mahallesi Yıldız Sokak'ta oturan Nejla ve Mehmet A. çiftinin oğulları Yiğit Hamza, 3'üncü kattaki evlerinde oyun oynarken pencereden sarktı. Bu sırada dengesini kaybeden Yiğit Hamza, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Aile bireyleri, küçük Yiğit Hamza'yı otomobille İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Yiğit Hamza A.'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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