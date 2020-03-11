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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,(DHA)
Haber Giriş: 11.03.2020 - 12:03,Son Güncelleme:/

Bursa’da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar

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Bursa’da 300 polisle şafak operasyonu: Uyuşturucuyu türbeye saklamışlar
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BURSA’da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, türbenin içine zulalanmış uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların devam ettiği bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik kent genelinde çok sayıda adrese şafak operasyonu düzenledi. Çevik kuvvet ve özel harekat ekiplerinin destek verdiği eş zamanlı operasyonda yaklaşık 300 polis görev aldı. Ekipler, şüphelilerin ev ve iş yerlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Narkotik köpeği Fırtına ile yapılan aramalarda türbenin içine zulalanmış halde uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken operasyonların devam ettiği bildirildi.

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa’da 300 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda, 675 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 13 mermi ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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