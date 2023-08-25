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Bursa'da 300 polisin katılımıyla operasyon: 44 şüpheli gözaltında

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#BURSA#Operasyon#Gözaltı
Bursada 300 polisin katılımıyla operasyon: 44 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 09:32

Bursa'da, 300 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda, aralarında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların da olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 44 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, farklı suçlardan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, belirlenen 50 farklı adrese, çarşamba günü, eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

Bursada 300 polisin katılımıyla operasyon: 44 şüpheli gözaltında

300 polisin katıldığı operasyonda, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 60 yıl hapis cezası olan Z.İ., 'Hırsızlık'tan 10 yıl 4 ay hapis cezası bulunan İ.Ç. ve 'Kasten yaralama' suçundan 13 yıl 2 ay hapis cezası bulunan B.D.'nin de aralarında olduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

Bursada 300 polisin katılımıyla operasyon: 44 şüpheli gözaltında

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Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Bursada 300 polisin katılımıyla operasyon: 44 şüpheli gözaltında

Bursada 300 polisin katılımıyla operasyon: 44 şüpheli gözaltında

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#BURSA#Operasyon#Gözaltı

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