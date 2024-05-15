Bursa'da 300 bin TL değerinde kaçak tütün ele geçirildi

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Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, O.Ç. (29) isimli şüphelinin Kemerçeşme Mahallesi'ndeki deposunda arama yaptı. Depoda yapılan aramada 1 adet sigara sarım ve dolum makinesi, 1 adet tartı, 11 bin adet sarılmış makaron, bandrolsüz 18 bin 200 adet boş makaron ve 7 naylon poşet içerisinde 78 kilogram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 300 bin TL olan tütün ve malzemelere el konulurken, gözaltına alınan depo sahibi O.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne teslim edildi.