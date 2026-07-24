Bursa'da 300 bin liralık modifiye ilgi odağı oldu: Bagajına bakın ne yaptı! 'Dünyada tek diyebiliriz'

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Bursa Park Modifiye Derneği tarafından BUTTİM Açık Otoparkı'nda düzenlenen Tuning Fest'te birbirinden farklı modifiyeli araçlar görücüye çıktı. Festivalde sergilenen otomobiller arasında yaklaşık 300 bin liralık modifiye uygulanan bir araç, bagajına kurulan göl konsepti ve içerisinde yaşayan gerçek su kaplumbağalarıyla ziyaretçilerin en çok ilgi gösterdiği araçlardan biri oldu. Vatandaşlar sıra halinde aracı inceleyip cep telefonlarıyla görüntü aldı.