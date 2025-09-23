×
Bursa'da 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında acı detaylar! Faciayı anlattı: Annemin saçları tutuştu, hepsi yandı

Bursa’da bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangında hayatını kaybeden 1’i bebek 3 kişinin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Hayatını kaybeden 81 yaşındaki Berguzer Kaplan'ın oğlu Mikail Kaplan, faciayı gözyaşları içerisinde anlattı.

Aileler cenazeleri almak için beklerken, hayatını kaybeden Berguzer Kaplan’ın (81) oğlu Mikail Kaplan (58), “Annem balkona çıkıp, çaresizce yardım beklemiş. Fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan annem verememiş” dedi.

Karacabey ilçesi Saadet Mahallesi Atılgan Sokak’taki 4 katlı Emek Apartmanı’nın 3’üncü katındaki dairede dün saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm daireyi sararken, komşuların ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Diğer katlara da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Evde inceleme yapan itfaiye ekipleri Berguzer Kaplan, Hasan Emir Efe Çorapçı (2) ve Müyesser Ar’ın (88) cansız bedenlerini buldu. Ölen 3 kişinin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Bursada 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında acı detaylar Faciayı anlattı: Annemin saçları tutuştu, hepsi yandı

'ANNEM BALKONA ÇIKIP, ÇARESİZCE YARDIM BEKLEMİŞ'

Yakınları cenazeleri almak için Bursa Adli Tıp Kurumu’nun önünde beklerken, hayatını kaybeden Berguzer Kaplan’ın oğlu Mikail Kaplan, o anları şu sözlerle anlattı:

“Tavanların strafor olması sebebiyle, damlayan plastiklerin, annemin üzerine damlaması sonucu saçları tutuşuyor. Kız kardeşim o esnada mutfaktaymış. Havluyu ıslatıp, yangına müdahale etmek için yanlarına gidiyor. Annem balkona çıkıp, çaresizce yardım beklemiş. Fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan, annem verememiş. Yeğenim de onlarla beraber vefat etmiş. Biz gittiğimizde her şey bitmişti. Kız kardeşim sadece evdeki 2 kişiyi kurtarabilmiş. Diğerlerinin hepsi yandı.”

Bursada 3 kişinin hayatını kaybettiği yangında acı detaylar Faciayı anlattı: Annemin saçları tutuştu, hepsi yandı

Ekiplerin, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaları sürüyor.

