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Gündem
Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 02.09.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Bursa'da 3 kilo bonzai ele geçirildi

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Bursa'da 3 kilo bonzai ele geçirildi
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BURSA'nın İznik ilçesinde, polis ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 3 kilo bonzai ele geçirildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışması sonucu İ.Ç.'nin İznik'te uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, şüpheliyi evine düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda, 3 kilo bonzai ele geçirildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen İ.Ç., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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