Bursa'da 3 ev alev alev yandı! Bitişikteki ilkokul boşaltıldı

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Mimar Sinan Caddesi’ndeki Atatürk İlkokulu’nun arka sokağındaki 2 katlı ahşap evde saat 07.30 sıralarında bacanın tutuşması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede evi saran alevler, bitişikteki 2 eve daha sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, iki bloklu ilkokulun bir bloğu da tedbir amacıyla boşaltıldı.