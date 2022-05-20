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Bursa'da 1'i 'canlÄ± bomba' 3 DEAÅž'lÄ± adliyeye sevk edildi

#Bursa#DEAÅž#CanlÄ± Bomba

Bursa'da, polis operasyonuyla yakalanan, eylem hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±ndaki DEAÅž'lÄ± 'canlÄ± bomba' SÃ¼leyman Elhamud ve beraberindeki 2 kiÅŸi, adliyeye sevk edildi.

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DEAÅž'a yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, 2021'de Ã‡orum'da yakalanarak tutuklanan, yabancÄ± uyruklu terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu Muhammed Elali'nin evinde dijital materyaller ele geÃ§iren ekipler, Bursa'da eylem yapÄ±lacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgi edindi. Bunun Ã¼zerine soruÅŸturmayÄ± derinleÅŸtiren Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, harekete geÃ§ti.Â

Bursada 1i canlÄ± bomba 3 DEAÅžlÄ± adliyeye sevk edildi

Ekiplerin salÄ± gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± operasyonda; DEAÅž terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensubu, yabancÄ± uyruklu Halid Aljasem ve Enes Elgannem ile canlÄ± bomba eylemi yapacaÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼nde bilgiler bulunan SÃ¼leyman Elhamud, yakalanarak gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

ÅžÃ¼pheliler, Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne getirilirken, adreslerde yapÄ±lan aramalarda dijital materyallere el koyuldu. DEAÅž'lÄ± SÃ¼leyman Elhamud ve 2 kiÅŸi, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan bu sabah adliyeye sevk edildi.

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#Bursa#DEAÅž#CanlÄ± Bomba

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