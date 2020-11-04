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Abdulselam UĞUR/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 09:37 | Son Güncelleme:

Bursa'da 3 çocuğun tramvayda tehlikeli yolculuğu kamerada

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Bursa'da 3 çocuğun tramvayda tehlikeli yolculuğu kamerada
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BURSA’da 3 çocuk, 'ipek böceği' olarak bilinen tramvaya asılıp yolculuk yaptı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, çocukların rahatlığı dikkat çekti.

Merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi’nde Suriye uyruklu 3 çocuk, 'ipek böceği' diye bilinen ve heykel-kent meydanı güzergahında sefer yapan tramvayın, son vagonuna asılarak yolculuk yaptı. Dakikalarca bu tehlikeli yolcuğu sürdüren çocuklar, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, çocukların çevredeki meraklı bakışlara rağmen rahat tavırları dikkat çekti.

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