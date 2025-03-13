Bursa'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 yaralı

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Emek Adnan Menderes Mahallesi Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 16 AHE 737 plakalı otomobil, önünde giden 48 ABU 861 plakalı minibüse çarptı. Kazanın ardından savrulan minibüsün çarptığı 16 BMC 658 plakalı otomobile ise yoldan çıkarak takla attı. Zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.