Bursa'da 3,8 milyar liralık yasa dışı bahis operasyonu: 22 kişi tutuklandı

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2026 09:58

Bursa'da yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri ve 3 milyar 812 milyon 234 bin 183 TL'lik işlem hacmine ulaştıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 22'si tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. MASAK raporları ve banka yazışmaları doğrultusunda yürütülen çalışmada, organize şekilde yasa dışı bahis sitelerini yönettikleri ve vatandaşları mağdur ettikleri tespit edilen şüphelilere ait 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi.

3 milyar 812 milyon 234 bin 183 TL işlem hacmine ulaştığı belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyonda 31 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 2 ruhsatsız tabanca ile 18 tabanca fişeğine de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

