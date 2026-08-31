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Bursa’da 3,5 milyonluk inşaat hırsızlığı 250 saat kamera kaydından çıktı

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#Hırsızlık#İnşaat#Bursa Nilüfer
Bursa’da 3,5 milyonluk inşaat hırsızlığı 250 saat kamera kaydından çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 10:35

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde sahibinin ölümünden sonra inşaatı duran inşaata 3,5 milyonluk hırsızlık gerçekleşti. İnşattan elektrik tesisatı ve musluk çalan İ.Ç. (30), polis tarafından 250 saatlik güvenlik kamerası kaydı incelenerek yakalandı.

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Olay, 13 Ağustos’ta Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Sahibinin hayatını kaybetmesi üzerine yapımı duran 36 dairenin bulunduğu 10 katlı site inşaatına giren İ.Ç., elektrik panosu, sigortalar, kablo tesisatları ve çok sayıda musluğu çaldı.

Bursa’da 3,5 milyonluk inşaat hırsızlığı 250 saat kamera kaydından çıktı

O anlar sokaktaki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Şikayet üzerine toplam 3,5 milyon liralık hırsızlıkla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bursa’da 3,5 milyonluk inşaat hırsızlığı 250 saat kamera kaydından çıktı

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen ekipler, yaklaşık 250 saatlik görüntü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. 13 ayrı suçtan kaydı bulunan İ.Ç., adresine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Bursa’da 3,5 milyonluk inşaat hırsızlığı 250 saat kamera kaydından çıktı

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’da 3,5 milyonluk inşaat hırsızlığı 250 saat kamera kaydından çıktı

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#Hırsızlık#İnşaat#Bursa Nilüfer

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