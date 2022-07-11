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Bursa'da 200 yıllık gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar

#BURSA#Mustafakemalpaşa#Gelenek

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman Köyü'nde her Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanların derilerini giyip köylüleri korkutma geleneği, bu yıl da devam etti. Osmanlı ordusunda 'Deliler' adı verilen, savaşlarda üstün cesaret göstererek düşman askerini korkutmak için Alabaş kılığına giren süvarileri temsilen köylüler, yıllardır geleneği yaşatıyor.

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Bursa'da 200 yıldır süren gelenek, her kurban bayramında kestikleri hayvanların derilerini giyip insanları korkutuyorlar.
Mustafakemalpaşa ilçesi Şehriman Köyü sakinleri 200 yıllık geleneği günümüzde de yaşatıyor.

Savaşlarda düşman askerini korkutan Alabaş kılığına giren köylüler bunun için kestikleri hayvanların derilerini giyiyor. Yüzlerine maske geçirip ellerine balta alarak köydeki herkesi tek tek korkutuyor.

Bursada 200 yıllık gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar

Yılda bir kez gerçekleşen bu geleneksel gösteriyi izlemek için çok sayıda insan köy meydanında toplanıyor. Alabaş kıyafeti giyen köyün gençleri köyde toplanan herkesi tek tek korkuttu.

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Bu gelenek Şehriman Köyü sakinleri tarafından yılda 1 kez Kurban Bayramı'nın ikinci günü gerçekleştiriliyor.

Bursada 200 yıllık gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar

"BU GELENEĞİ YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Atalarından kalan bu geleneği günümüzde de yaşattıklarını ifade eden Şehriman Köyü sakinleri, "Bu gelenek bize atalarımızdan kaldı. Atalarımız bu kıyafetleri giyerek düşmana korku salmışlar bizde onların kılığına girerek bu geleneği günümüzde yaşatıyoruz. Her kurban bayramında kestiğimiz hayvanların derisini üzerimize giyiyoruz. Yüzümüze maske takıp elimize balta ve veya hayvan boynuzu alarak etkinlik için meydanda toplanan kişileri tek tek korkutuyoruz. Bu geleneği yaşatıyoruz ve yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Bursada 200 yıllık gelenek: Kestikleri kurbanların derisini giyip insanları korkutuyorlar

DELİLER

Deliler, Osmanlı kara ordusunda görevli bir askeri birliğin ismidir. Deli adı verilen süvarilerden oluşan bu birlik, savaşlarda üstün cesaret göstermeleri ve farklı giyinme şekilleri sebebiyle bu isimle anılmıştır. Delil ismi verilmesine karşın, cesur ve korkusuzca düşmana atılmaları nedeniyle halk arasında deli olarak anılmışlardır. Deli adını almalarının sebebi gönüllü 20-25 yaş arası gençlerden oluşmalarıydı ve savaşlarda ordunun en ön saflarında çarpışmalarıydı.

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#BURSA#Mustafakemalpaşa#Gelenek

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