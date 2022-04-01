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Bursa'da 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

#Bursa#Polis#Uygulama
Bursada 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde yaklaşık 200 polisin katılımıyla gerçekleştirilen 'GÖL1 Huzur Güven Uygulaması'nda 319 kişi sorgulandı, eksik belgeleri olan sürücülere toplam 9 bin 878 lira para cezası uygulanırken, umuma açık yerlerde eksik evrakları bulunan işletmelere de idari işlem yapıldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destekleriyle, İznik ilçesinde 'GÖL1 Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirdi.

Bursada 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

Yaklaşık 200 polisin katıldığı uygulamada şüpheli araçlar durduruldu, eğlence mekanları ve umuma açık alanlar denetlendi. Denetlemelerde 69 araç kontrol edildi ve eksik belgeleri bulunan 5 araç sürücüsüne toplamda 9 bin 878 lira para cezası uygulandı. 319 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, umuma açık alanlarda yapılan kontrollerde denetlenen 32 iş yerinden evrakları eksik olan 18 iş yerine idari işlem yapıldı. Emniyet yetkilileri, vatandaşların huzur ve güvenliği için uygulamaların artarak devam edeceğini belirtti.

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Bursada 200 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı

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